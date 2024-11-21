У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

фото: ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного удару 21 листопада зросла до 17

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зазначається, що десятеро з постраждалих – у лікарні. 38-річна жінка – у важкому стані, у неї різані рани голови.

У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені пʼять багатоквартирних будинків, два мікроавтобуси та легковик.

Нагадаємо, вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків.