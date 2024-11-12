У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки: пошуки дітей тривають

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Внаслідок вчорашньої ранкової ракетної атаки на Кривий Ріг загинула жінка. Її тіло деблокували з-під завалів багатоповерхівки. Рятувальники продовжують пошуки трьох дітей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним", ― йдеться у повідомленні.

У ДСНС України зазначили, що пошукові роботи тривають. Під уламками можуть бути ще троє дітей.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Рігна Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Раніше повідомлялося про 11 постраждалих, під завалами досі могли перебувати жінка і троє дітей. Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Кривому Рогу.