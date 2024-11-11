Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла, жінку і 3 дітей шукають під завалами

фото: Сергій Лисак

До 14 зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Розбір завалів триває

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла. На зараз їх 14. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали", ― йдеться у повідомленні.

За словами Сергія Лисака, ймовірно, під завалами можуть перебувати жінка та троє дітей.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Рігна Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Раніше повідомлялося про 11 постраждалих. Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Кривому Рогу.