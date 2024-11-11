У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки

фото: ДСНС

Зросло число постраждалих внаслідок авіаударів по Запоріжжю в ніч на 11 листопада

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 13:00 вже 23 людини постраждали від ворожої атаки. Зокрема, травмовані пʼятеро дітей: три хлопчика – 4,16 та 17 років, та дві дівчинки – 15 та 17 років. Одна людина загинула.

Кількість постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу зруйнований житловий будинок, пошкоджений гуртожиток. Двоє з госпіталізованих дітей перебувають у важкому стані.