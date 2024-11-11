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Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд у пʼятиповерхівці у Кривому Розі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть знаходитися люди", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті – надали допомогу на місці.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині вранці 11 листопада.