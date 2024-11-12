В Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома достали тело женщины: поиски детей продолжаются

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В результате вчерашней утренней ракетной атаки на Кривой Рог погибла женщина. Ее тело деблокировали из-под завалов многоэтажки. Спасатели продолжают поиски троих детей

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным", ― говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины отметили, что поисковые работы продолжаются. Под обломками могут находиться еще трое детей.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших, под завалами до сих пор могли находиться женщина и трое детей. Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Кривому Рогу.