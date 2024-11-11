Внаслідок обстрілу Нікополя загинула жінка та 30-річний лікар, ― ОВА

фото: Сергій Лисак

Через артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині загинула жінка та лікар. Вдень окупанти вдарили по місцевій амбулаторії

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він поінформував, що протягом доби ворог бив по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та БпЛА. Під ударами опинилися райцентр і Марганецька громада.

"Загинула жінка, особу якої зараз встановлюють. Обірвалося життя й 30-річного чоловіка. Він був лікарем. Агресор вгатив прямо по амбулаторії, де той працював. Постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя", ― йдеться у повідомленні.

Загалом у Нікопольському районі за сьогодні п’ятеро поранених, із них – четверо в лікарні.

Сергій Лисак додав, що, окрім медзакладу, понівечені промислове підприємство, два навчальні заклади, два магазини, банк і кафе. Побиті три багатоповерхівки, два авто, ще одне – знищене.

Начальник Дніпропетровської ОВА також повідомив, що в Кривому Розі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Під завалами досі можуть перебувати жінка і троє дітей.

Нагадаємо, у понеділок, 11 листопада, російські окупанти завдали артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців. Поранення отримали п’ятеро людей.