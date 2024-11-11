Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Кривому Рогу

фото: ДСНС

У ДСНС оприлюднили фото російської атаки по Кривому Рогу 11 листопада. Пошкоджена пʼятиповерхівка

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Виникла пожежа.

Попередньо, постраждали 7 людей, з них 2 дитини. Надзвичайники врятували 5 людей. Під завалами, ймовірно, ще є люди.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці влучання триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Рігна Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Троє з 8 постраждалих госпіталізовані.