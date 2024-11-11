Ракетна атака на Кривий Ріг: вже 11 постраждалих, під завалами шукають людей

фото: Сергій Лисак

Кількість потерпілих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу сьогодні вдень, 11 листопада, збільшилася до 11. Під завалами можуть бути люди

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що через атаку РФ у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи. Також внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені 11 авто, понівечена адмінбудівля

"Вже 11 постраждалих у Кривому Розі. У лікарні залишається троє людей. Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеної п’ятиповерхівки. Шукають людей. Залучили волонтерів-кінологів", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Рігна Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Кривому Рогу.