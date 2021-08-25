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25 серпня 2021, 14:44 65

У "Слузі народу" назвали зрадником колишнього в.о. мера Кривого рогу від "слуг", який подав у відставку

25 серпня 2021, 14:44 65
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Фото з відкритих джерел
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Криворізький осередок партії "Слуга народа" вважає зрадою дострокове складання повноважень секретарем міськради Кривого Рога і за сумісництвом в.о. мера міста Олександром Котляром

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook осередку.

Зазначається, що це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією Політичної Партії "Слуга Народу" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою Міською організацією партії.

"Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та Президента України Володимира Зеленського. Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець", - підкреслюється у повідомлені

Налогошується, що фракція ПП "Слуга Народу" покинула сесійну залу, адже "не бачила сенсу спостерігати за політичним фарсом, влаштованим негласною коаліцією партій "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ" та "Блок Вілкула".

Нагадаємо, що 25 серпня стало відомо про відставку Котляра з посади секретаря Криворізької міськради. Його наступником став багаторічний мер Кривого Рога Юрій Вілкул, який за сумісництвом став в.о. мера міста

Офіс президента Слуга народа президент депутат

 
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