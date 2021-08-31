Экс-секретарь Криворожского горсовета от "Слуг народа" отказался от депутатского мандата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый криворожский

На прошлой неделе Александр Котляр отказался от должности секретаря горсовета и, автоматически и.о. мэра города. Новым секретарем горсовета Кривого Рога стал многолетний экс-мэр города Юрий Вилкул.

Фракция депутатов "Слуги Народа" в Криворожском городском совете назвала отказ Котляра предательством.

Напомним, что Котляр фактически возглавил Кривой Рог после гибели мэра города Константина Павлова.

Однако на прошлой неделе отказался от должности секретаря Криворожского горсовета, а, следовательно, перестал быть и.о. мэра города. Это решение было поддержано местным депутатским корпусом. После этого депутаты избрали новым секретарем и, по совместительству и.о. мэра Юрия Вилкула

RegioNews разобрался в последствиях для города гибели Константина Павлова и знает, кто поборется за кресло мэра родного города Президента Украины Владимира Зеленского.