Керівники Дніпропетровської області намагалися приховати зараження COVID-19 - звільнений директор лабцентра Штепа

На думку колишнього керівника Дніпропетровського лабораторного центру Олександра Штепи, влада маніпулює результатами тестування

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На думку колишнього керівника Дніпропетровського лабораторного центру Олександра Штепи, влада маніпулює результатами тестування

Сьогодні, 28 травня, в ІА «Міст-Дніпро» відбулася прес-конференція звільненого керівника ДП «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександра Штепи, який прокоментував скандал з тестуванням в його установі.

Про це пише видання "Наш час", передає RegioNews.

5 травня співробітники медицини катастроф доставили до нас в лабораторію 2 зразка крові, промарковані VIP-1 і VIP-2. Я не можу розголошувати персональні дані пацієнтів, але, думаю, вам неважко буде здогадатися, чиї це були зразки. Після подвійного тестування ввечері 5 травня нам став відомий результат – пацієнт VIP-2 інфікований коронавірусом. Про що ми повідомили відповідні служби згідно інструкцій", — сказав Штепа.

Після цього в Дніпропетровській обласній раді та ОДА почали складати списки контактних осіб. Ця інформація, очевидно, потрапила в ЗМІ.

Протягом наступного дня нас попросили ще кілька разів перевірити дані, — зазначає Олександр Штепа. — Також почали надходити зразки контактних пацієнтів. Частина з них теж дала позитивний результат на Covid-19".

Всього були перевірені 76 співробітників органів регіональної влади, з яких 23 показали позитивний або сумнівний результат: практика свідчить, що це фактично означає наявність зараження, і пацієнтам необхідно перебувати на обсервації.

Правда, на думку звільненого директора лабцентра Штепи, не сподобалася керівництву області. Чиновники всіляко намагалися уникнути публічного розголосу. Вже 7 травня почали звучати звинувачення і погрози на адресу співробітників лабцентра, були зроблені спроби поставити під сумнів результати досліджень.

Для того, щоб виключити помилку, Олександр Штепа особисто відвіз зразки на перевірку в базову референс-лабораторію в Києві. Незалежна державна експертиза підтвердила повну правоту експертів Дніпропетровської обласної лабцентра.

Зазначимо, що перед заходом в зал намагався прорватися народний Зе-депутат Кирило Нестеренко, який стверджує, що заяви Штепи будуть стосуватися його особисто, і він повинен на них відповісти

Депутату запропонували дати коментарі після прес-конференції або провести свою в ІА "МІСТ-ДНІПРО", але він був рішуче налаштований виступити з заявленим спікером, погрожуючи закрити шарашкину контору незалежного ЗМІ".

Після 15-хвилинної затримки прес-конференції Кирило Нестеренко все ж покинув прес-центр, обіцяючи повернутися з поліцією. Але свого слова так і не дотримав.

Раніше писали, що міський голова Дніпра Борис Філатов заявляє, що на лабораторії міста, в яких проводять тести на коронавірус, здійснюється тиск.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської облради засумнівався в статистиці хворих COVID-19.