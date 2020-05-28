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28 травня 2020, 14:32 6

Харківські медики, що захворіли на COVID-19 під час роботи, отримають до 10 тисяч допомоги

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28 травня 2020, 14:32 6
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Гроші виділять на підтримку та лікування медпрацівників
Фото: з відкритих джерел
Гроші виділять на підтримку та лікування медпрацівників

На Харківщині медпрацівникам, що захворіли коронавірусом під час роботи виплатять фінансову допомогу в розмірі до 10 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської облради, пише RegioNews.

Питання про необхідність додаткового матеріального стимулювання працівників медгалузі Харківщини в умовах коронавіруса обговорили 28 травня на пленарному засіданні сесії Харківської обласної ради.

Мова йде про всіх хворих лікарях, медичних сестрах, санитарках, які працюють у базових лікарнях, розташованих у районах області, так і в Харкові. Сьогодні вже більше 200 хворих медиків", - зазначив голова облради Сергій Чернов.

Відповідні зміни внесли в Комплексну обласну програму "Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки".

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