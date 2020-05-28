З бюджету Житомира виділили 2,3 мільйона на вірусологічну лабораторію
В Житомирі, при перерозподілі коштів з міського бюджету, виділили 2,3 млн грн на облаштування вірусологічної лабораторії, а саме проведення ремонту в приміщенні та закупівлю необхідного обладнання.
Відповідне рішення ухвалив на позачерговому засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє RegioNews з посиланням на zhitomir-online.
"Шляхом перерозподілу бюджету спрямовується 762 тис. грн на проведення ремонтних робіт та 1 млн 539 тис. грн на придбання обладнання в загальній сумі 2 млн 301 тис. грн", - розповіла директор департаменту фінансів Житомирської міської ради Діна Прохорчук.
Вірусологічну лабораторію облаштують на базі поліклініки дитячої лікарні, що на вулиці С.Ріхтера. Там проводитимуть ПЛР-діагностику на коронавірус, а в подальшому перевірятимуть проби й на інші захворювання.
За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, для проведення ремонту визначений 2-тижневий термін. А обладнання надійде упродовж 7 днів після оплати контракту. Наскільки швидко почне працювати лабораторія залежатиме від того, коли розмитнять обладнання і проведуть верифікацію перших тестів.
"На вчора у нас вже був контракт з австрійським виробником тестів. Але австрійська сторона, навіть не чекаючи, коли заплатимо за них кошти, вже їх відправила. Вони зараз знаходяться на складі в аеропорту "Бориспіль", - додав мер.
Він наголосив, що перші 500 тестів для міста придбали благодійники. Наразі на Житомирщині ПЛР-діагностику на COVID-19 проводять в обласному лабораторному центрі та обласній клінічній лікарні.
Найбільшу кількість хворих зафіксували в Житомирі – 219, Коростені – 103 та Бердичеві – 93.
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