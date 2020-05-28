Україна пройшла пік коронавирусної хвороби - НАН

Під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути

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Під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути

Про це він розповів під час пресконференції, передає RegioNews.

Академік нагадав, що перший прогноз був оприлюднений 13 березня, він виявився досить успішним і виправдався. Це стосується і щоденної кількості хворих і летальних випадків.

Він підкреслив, що також вдалося передбачити пік COVID-19, який припав на першу неділю травня.

Ми можемо бачити, що якраз пік зараз вже подолано, хоча схил досить пологий, але все ж таки ми виходимо на зменшення кількості хворих щодня", - сказав Загородній.

За прогнозами НАН, якщо б цей карантин був введений лише на один тиждень пізніше - захворюваність була б значно вищою.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала, що можлива друга хвиля пандемії коронавіруса COVID-19. У ВООЗ підкреслювали, що новий сплеск захворюваності може відбутися в будь-який час.

Нагадаємо, карантин в Україні введено з 12 березня з метою протидії поширенню коронавіруса.

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