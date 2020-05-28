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28 травня 2020, 12:29 21

Україна пройшла пік коронавирусної хвороби - НАН

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28 травня 2020, 12:29 21
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Під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути
pixabay.com
Під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути

Віце-президент НАН України Анатолій Загородній заявив, що Україна подолала пік захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19, значно помітно зменшення кількості хворих щодня.

Про це він розповів під час пресконференції, передає RegioNews.

Академік нагадав, що перший прогноз був оприлюднений 13 березня, він виявився досить успішним і виправдався. Це стосується і щоденної кількості хворих і летальних випадків.

Він підкреслив, що також вдалося передбачити пік COVID-19, який припав на першу неділю травня.

Ми можемо бачити, що якраз пік зараз вже подолано, хоча схил досить пологий, але все ж таки ми виходимо на зменшення кількості хворих щодня", - сказав Загородній.

За прогнозами НАН, якщо б цей карантин був введений лише на один тиждень пізніше - захворюваність була б значно вищою.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала, що можлива друга хвиля пандемії коронавіруса COVID-19. У ВООЗ підкреслювали, що новий сплеск захворюваності може відбутися в будь-який час.

Нагадаємо, карантин в Україні введено з 12 березня з метою протидії поширенню коронавіруса.

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