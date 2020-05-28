Україна пройшла пік коронавирусної хвороби - НАН
Віце-президент НАН України Анатолій Загородній заявив, що Україна подолала пік захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19, значно помітно зменшення кількості хворих щодня.
Про це він розповів під час пресконференції, передає RegioNews.
Академік нагадав, що перший прогноз був оприлюднений 13 березня, він виявився досить успішним і виправдався. Це стосується і щоденної кількості хворих і летальних випадків.
Він підкреслив, що також вдалося передбачити пік COVID-19, який припав на першу неділю травня.
Ми можемо бачити, що якраз пік зараз вже подолано, хоча схил досить пологий, але все ж таки ми виходимо на зменшення кількості хворих щодня", - сказав Загородній.
За прогнозами НАН, якщо б цей карантин був введений лише на один тиждень пізніше - захворюваність була б значно вищою.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала, що можлива друга хвиля пандемії коронавіруса COVID-19. У ВООЗ підкреслювали, що новий сплеск захворюваності може відбутися в будь-який час.
Нагадаємо, карантин в Україні введено з 12 березня з метою протидії поширенню коронавіруса.
Читайте також: В Україні на 28 травня зафіксували 22 382 випадків COVID-19
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:34 28 травня Зеленський заявив про вихід децентралізаціі на фінішну пряму
- 16:27 28 травня В Україні створять міністерство з питань військово-промислової політики
- 16:09 28 травня 1 червня в Україні запрацюють камери автофіксації порушень ПДР
- 16:05 28 травня Керівники Дніпропетровської області намагалися приховати зараження COVID-19 - звільнений директор лабцентра Штепа
- 15:47 28 травня У Києві свято "останнього дзвоника” проведуть онлайн
- 15:46 28 травня МАУ звільнить 900 співробітників через пандемію коронавіруса
- 21:57 27 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу