Голова Дніпропетровської облради засумнівався у статистиці хворих на COVID-19

Святослав Олійник вважає, що потрібно перевірити дані ПЛР-досліджень на коронавірус

Фото: Дніпропетровська обласна рада

Святослав Олійник вважає, що потрібно перевірити дані ПЛР-досліджень на коронавірус

За підрахунками голови Дніпропетровської обради в області не сходиться кількість хворих і тих, хто одужав

Голова обласної ради Олійник стверджує, що така ж ситуація і в інших регіонах України.

Про скандал з тестами на коронавірус йдеться на офіційній сторінці Дніпропетровської обласної ради у Facebook, пише RegioNews.

Є певні підстави піддати сумніву результати ПЛР-аналізів, які проводить Обласний лабораторний центр. І така ситуація має місце і в інших областях країни. Дані ПЛР-досліджень на коронавірус потрібно перевіряти. Багато речей не сходяться. У тому числі, кількість хворих і тих, хто одужав, – сказав Святослав Олійник.

Святослав Олійник розповів, що створена комісія, яка розпочала розслідування причин недостовірної статистики.

Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки - наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, чим насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі" - розповів голова облради.

Сумніви Олійника викликав той факт, що на сьогодні у багатьох підтверджених випадках хвороби немає жодних симптомів.

В облраді провели аналітичний зріз станом на 12 травня і виявили, що лише 5% людей, в яких лабораторно був підтверджений COVID, звернулись по допомогу із тими чи іншими симптомами. Тоді за статистикою було 550 хворих. 82% з них - це люди, яких перевіряли лише тому, що вони вважались контактними.

Тільки шляхом виявлення антитіл до коронавірусу у крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів на COVID, а хто ні", – вважає Олійник.

Щоби протестувати хворих на наявність антитіл до COVID-19 в області додатково обладнують спеціальну лабораторію, повідомив голова облради.

Коментар Святослава Олійника Скандал із тестами на COVID. Святослав Олійник, голова облради заявив, що є певні підстави піддати сумніву результати ПЛР аналізів, які проводить Обласний лабораторний центр. І така ситуація має місце і в інших областях країни. "Ми зробили аналітичний зріз на 12 травня. Лише 5% людей, в яких лабораторно був підтверджений COVID, звернулись по допомогу із тими чи іншими симптомами. Тоді за статистикою було 550 хворих. 82% з них - це люди, яких перевіряли лише тому, що вони вважались контактними", - повідомив Святослав Олійник. "Дані ПЛР досліджень на коронавірус потрібно перевіряти. Багато речей не сходяться. У тому числі, кількість хворих і тих, хто одужав. На сьогодні у багатьох підтверджених на хворобу немає жодних симптомів. Навіть з тих, хто зараз у лікарнях: 36% госпіталізованих почувають себе добре. Шляхом виявлення антитіл до коронавірусу у крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів на COVID, а хто ні. Для цього потрібне додатково обладнати лабораторію, і ми зараз цим займаємось", - розповів голова облради. Святослав Олійник розповів, що сьогодні вже створена комісія, яка розпочала розслідування і вона має з‘ясувати причини недостовірної статистики: "Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки - наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, чим насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі". Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Вівторок, 19 травня 2020 р.

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