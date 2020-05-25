У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру, який спотворював ПЛР-тести

Олександра Штепу підозрюють в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус

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Олександра Штепу підозрюють в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус

За результатами перевірки комісії Міністерство охорони здоров'я був звільнений керівник Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександр Штепа.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради, передає RegioNews.

В лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії МОЗ та правоохоронних органів щодо перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID.

Як результат роботи комісій - звільнення голови лабораторного центру Олександра Штепи в минулу п'ятницю", - повідомили в облраді.

Наказом МОЗ, тимчасово виконувати обов'язки директора Лабораторного центру призначена Похмурко Інна Віталіївна.

Зазначається, що станом на 25 травня в області вирішено питання із затримкою проведення тестів на коронавірус.

За вихідні робота по проведенню тестування населення Дніпропетровської області на COVID була повністю відновлена - в загальному 1000 проб провели за суботу і неділю", - додали в облраді.

На даний момент в області лабораторно підтверджено 869 хворих COVID, за суботу і неділю - 10 нових позитивних випадків

Раніше писали, що міський голова Дніпра Борис Філатов заявляє, що на лабораторії міста, в яких проводять тести на коронавірус, здійснюється тиск.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської облради засумнівався в статистиці хворих COVID-19.