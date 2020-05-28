Руководители Днепропетровской области пытались скрыть заражение COVID-19 - уволенный директор лабцентра Штепа
Сегодня, 28 мая, в ИА «Мост-Днепр» состоялась пресс-конференция уволенного руководителя ГП «Днепропетровский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Александра Штепы, который прокомментировал скандал с тестированием в его учреждении.
Об этом пишет издание "Наше время", передает RegioNews.
5 мая сотрудники медицины катастроф доставили к нам в лабораторию 2 образца крови, промаркированные VIP-1 и VIP-2. Я не могу разглашать персональные данные пациентов, но, думаю, вам нетрудно будет догадаться, чьи это были образцы. После двойного тестирования вечером 5 мая нам стал известен результат – пациент VIP-2 инфицирован коронавирусом. О чем мы сообщили в соответствующие службы согласно инструкций", — сказал Штепа.
После этого в Днепропетровском областном совете и ОГА начали составлять списки "контактных" лиц. Эта информация, очевидно, попала в СМИ.
В течение следующего дня нас попросили еще несколько раз перепроверить данные, — отмечает Александр Штепа. — Также начали поступать образцы контактных пациентов. Часть из них тоже дала позитивный результат на Covid-19".
Всего были проверены 76 сотрудников органов региональной власти, из которых 23 показали позитивный или сомнительный результат: практика свидетельствует, что это фактически означает наличие заражения, и пациентам необходимо находится на обсервации.
Правда, по мнению уволенного директора лабцентра Штепы, не понравилась руководству области. Чиновники всячески пытались избежать публичной огласки. Уже 7 мая начали звучать обвинения и угрозы в адрес сотрудников лабцентра, были сделаны попытки поставить под сомнения результаты исследований.
Для того, чтобы исключить ошибку, Александр Штепа лично отвез образцы на проверку в базовую референс-лабораторию в Киеве. Независимая государственная экспертиза подтвердила полную правоту экспертов Днепропетровского областного лабцентра.
Отметим, что перед мероприятием в зал пытался прорваться народный Зе-депутат Кирилл Нестеренко, утверждающий, что заявления Штепы будут касаться его лично, и он должен на них ответить
Депутату предложили дать комментарии после пресс-конференции или провести свою в ИА "МОСТ-ДНЕПР", но он был решительно настроен выступить с заявленным спикером, угрожая "закрыть шарашкину контору независимого СМИ".
После 15-минутной задержки пресс-конференции Кирилл Нестеренко все же покинул пресс-центр, обещая вернуться с полицией. Но слова своего так и не сдержал.
Ранее писали, что городской глава Днепра Борис Филатов заявляет, что на лаборатории города, в которых проводят тесты на коронавирус, осуществляется давление.
Напомним, председатель Днепропетровского облсовета усомнился в статистике больных COVID-19.
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