19:43  24 березня
Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
18:19  24 березня
У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 18:38 26

У лікарню Дніпра привезли понад півсотні людей з потягу Рига – Київ

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 18:38 26
Читайте также на русском языке
55 осіб, які прибули поїздом з Риги до Києва, 24 березня вночі доставлені у 21-шу опорну лікарню міста Дніпра
Фото: Дніпровська міська рада
55 осіб, які прибули поїздом з Риги до Києва, 24 березня вночі доставлені у 21-шу опорну лікарню міста Дніпра

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.

Відомо, що чотири людини з усієї кількості вказаних осіб - водії автобази Дніпропетровської обласної ради, вони перебували у захисних костюмах, тому після проходження карантинних процедур вирушили по домівках.

З прибулих - 9 жителів Запорізької області, їх сьогодні забрала Запорізька ОДА.

По 1 жителю Кривого Рогу, Нікополя і Марганцю - їх сьогодні забирає місцева влада, один житель Харкова - також сьогодні буде відправлений за місцем проживання із дотриманням режиму самоізоляції.

Двоє жителів Авдіївки Донецької області поки залишаються у Дніпрі.

"Решта людей - жителі обласного центру та інших населених пунктів області - нормально себе почувають, симптомів захворювання не мають, тому сьогодні переводяться з міської опорної інфекційної лікарні у центр обсервації", - йдеться у повідомленнї.

У повідомленні також зазначено, що у всіх взяті аналізи на коронавірус. Протягом доби будуть отримані результати. Залежно від результатів вони будуть відправлені або у самоізоляцію, або на лікування.

"Ті, хто прибув з Риги, підписали угоду, згідно з якою вони несуть юридичну відповідальність за дотримання карантинних заходів. Експрес - тести поки не застосовуються, лікарі відпрацьовують інструкції щодо їх використання. Всіх людей тестують лабораторними тестами", - пише джерело.

Нагадаємо, на лікуванні в 21-й лікарні Дніпра знаходяться двоє місцевих мешканців – це єдині випадки захворювання коронавірусом в області.

23 березня лікарня отримала медичне обладнання для лікування хворих коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


эвакуация коронавірус карантин Дніпро обсервація
Зеленський зустрівся із новим послом Китаю та обговорив коронавірус
24 березня 2020, 17:47
У Дніпрі дезінфікують під’їзди багатоповерхівок
24 березня 2020, 17:29
Вчені дізналися, як довго коронавірус може жити на поверхнях
24 березня 2020, 17:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »