У лікарню Дніпра привезли понад півсотні людей з потягу Рига – Київ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.
Відомо, що чотири людини з усієї кількості вказаних осіб - водії автобази Дніпропетровської обласної ради, вони перебували у захисних костюмах, тому після проходження карантинних процедур вирушили по домівках.
З прибулих - 9 жителів Запорізької області, їх сьогодні забрала Запорізька ОДА.
По 1 жителю Кривого Рогу, Нікополя і Марганцю - їх сьогодні забирає місцева влада, один житель Харкова - також сьогодні буде відправлений за місцем проживання із дотриманням режиму самоізоляції.
Двоє жителів Авдіївки Донецької області поки залишаються у Дніпрі.
"Решта людей - жителі обласного центру та інших населених пунктів області - нормально себе почувають, симптомів захворювання не мають, тому сьогодні переводяться з міської опорної інфекційної лікарні у центр обсервації", - йдеться у повідомленнї.
У повідомленні також зазначено, що у всіх взяті аналізи на коронавірус. Протягом доби будуть отримані результати. Залежно від результатів вони будуть відправлені або у самоізоляцію, або на лікування.
"Ті, хто прибув з Риги, підписали угоду, згідно з якою вони несуть юридичну відповідальність за дотримання карантинних заходів. Експрес - тести поки не застосовуються, лікарі відпрацьовують інструкції щодо їх використання. Всіх людей тестують лабораторними тестами", - пише джерело.
Нагадаємо, на лікуванні в 21-й лікарні Дніпра знаходяться двоє місцевих мешканців – це єдині випадки захворювання коронавірусом в області.
23 березня лікарня отримала медичне обладнання для лікування хворих коронавірусом.
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