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24 березня 2020, 17:47 7

Зеленський зустрівся із новим послом Китаю та обговорив коронавірус

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24 березня 2020, 17:47 7
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із новим Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном
Фото: telegram
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із новим Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном

Про це повідомляє пресслужба Президента, передає RegioNews.

Повідомляється, що Зеленський привітав Фань Сяньжуна, який у свій день народження розпочав виконання обов’язків Посла Китаю в Україні.

Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому Посла КНР.

Президент відзначив зусилля китайської влади по стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу, і наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду.

Він також звернувся до уряду КНР з проханням надати Україні додаткову допомогу.

"Під час зустрічі також було обговорено можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 березня Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає.

В Парламенті зареєстровано урядовий законопроєкт про зміни до банківського законодавства щодо збанкрутілих та націоналізованих банків №3260.


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