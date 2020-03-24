Зеленський зустрівся із новим послом Китаю та обговорив коронавірус
Про це повідомляє пресслужба Президента, передає RegioNews.
Повідомляється, що Зеленський привітав Фань Сяньжуна, який у свій день народження розпочав виконання обов’язків Посла Китаю в Україні.
Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому Посла КНР.
Президент відзначив зусилля китайської влади по стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу, і наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду.
Він також звернувся до уряду КНР з проханням надати Україні додаткову допомогу.
"Під час зустрічі також було обговорено можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 березня Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає.
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