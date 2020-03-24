Вчені дізналися, як довго коронавірус може жити на поверхнях

Через 17 днів після того, як пасажири покинули круїзний лайнер Diamond Princess, на поверхнях кают виявили коронавірус

Фото: flickr

Через 17 днів після того, як пасажири покинули круїзний лайнер Diamond Princess, на поверхнях кают виявили коронавірус

Про це повідомляє CNBC, передає RegioNews.

Таким чином, вірус може виживати на поверхнях значно довше, ніж показували попередні дослідження.

В матеріалі зазначається, що коронавірус виявили в каютах пасажирів, у яких були симптоми захворювання, так і в каютах заражених пасажирів, у яких не було симптомів.

Автори дослідження відмітили, що вірус виявили упродовж 17 днів після того, як пасажири покинули лайнер, до проведення дезінфекції.

Вчені також констатують, що здатність вірусу так довго виживати на поверхнях не обов'язково означає, що він може з них поширюватись.

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