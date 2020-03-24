В больницу Днепра привезли более полусотни людей из поезда Рига - Киев

55 человек, которые прибыли на поезде из Риги в Киев, 24 марта ночью доставлены в 21-ю опорную больницу города Днепра

Фото: Днепровский горсовет

55 человек, которые прибыли на поезде из Риги в Киев, 24 марта ночью доставлены в 21-ю опорную больницу города Днепра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

Известно, что четыре человека из всего количества указанных лиц - водители автобазы Днепропетровского областного совета, они находились в защитных костюмах, поэтому после прохождения карантинных процедур отправились по домам.

Из прибывших - 9 жителей Запорожской области, их сегодня забрала Запорожская ОГА.

По 1 жителю Кривого Рога, Никополя и Марганца - их сегодня занимает местная власть, один житель Харькова - также сегодня будет отправлен по месту жительства с соблюдением режима самоизоляции.

Двое жителей Авдеевки Донецкой области пока остаются в Днепре.

"Остальные люди - жители областного центра и других населенных пунктов области - нормально себя чувствуют, симптомов заболевания не имеют, поэтому сегодня переводятся из городской опорной инфекционной больницы в центр обсервации", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что у всех взяты анализы на коронавирус. В течение суток будут получены результаты. В зависимости от результатов они будут отправлены или в самоизоляцию, или на лечение.

"Те, кто прибыл из Риги, подписали соглашение, согласно которому они несут юридическую ответственность за соблюдение карантинных мероприятий. Экспресс - тесты пока не применяются, врачи отрабатывают инструкции по их использованию. Всех людей тестируют лабораторными тестами", - пишет источник.

Напомним, на лечении в 21-й больнице Днепра находятся двое местных жителей - это единственные случаи заболевания коронавируса в области.

23 марта больница получила медицинское оборудование для лечения больных коронавирусом.

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