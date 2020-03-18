У Дніпрі почали доставляти харчі самотнім та хворим містянам похилого віку

Безконтактна доставка харчів самотнім дніпрянам похилого віку розпочалась на території міста задля убезпечення від коронавірусу

Фото: pixabay.com

Безконтактна доставка харчів самотнім дніпрянам похилого віку розпочалась на території міста задля убезпечення від коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу мерії Дніпра.

Наразі загалом є понад 10 тисяч харчових наборів, перші з них поїхали по адресам. Нині фахівці опрацьовують логістичний маршрут між понад 12,5 тисяч хворих та самотніх пенсіонерів. Усі вони є підопічними територіальних центрів Дніпра.

За словами Філатова, така доставка "не має нічого спільного ані з агітацією, ані з просуванням партійних чи релігійних уподобань".

До наборів входять крупи, макарони, хліб. У подальшому мають бути включені продукти тривалого терміну зберігання.

"Нині розвезено близько 600 продуктових наборів для людей похилого віку. Завтра – близько 10 тисяч. Тож звертаюся і до представників великого бізнесу: ми готові отримувати будь-яку допомогу", – сказав Філатов.

Він також зазначив, що для захисту найбільш вразливої перед інфекцією COVID-19 категорії населення об’єдналися навіть ідеологічні супротивники. З організацією транспорту для доставки проднаборів допомагають місцеві підприємці, підтримку надають представники різних конфесій та волонтери.

Мер Дніпра повідомив, що напередодні до нього звернулися власники косметичних виробництв, котрі готові допомогти з постачанням спиртового розчину у пляшках. Його роздаватимуть містянам.

Загалом на протидію розповсюдженню коронавірусу Дніпро виділив 98 мільйонів гривень. За ці гроші закупили 35 апаратів штучної вентиляції легенів (нині місто чекає на їхню поставку), а також засоби дезінфекції, захисні костюми, маски, медикаменти, ранці для розпилення знезаражувальних розчинів.

Нині на обсервації перебувають 44 людини на базі колишнього санаторію Дніпровського міськводоканалу. Тамтешні приміщення розраховані на 260 осіб.

Зазначимо, в Дніпропетровській області немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.

Кабмін заборонив пасажирські перевезення між містами та масові заходи.

17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.