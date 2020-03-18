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18 березня 2020, 17:08 1

У Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину

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18 березня 2020, 17:08 1
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У Миколаєві співробітники мерії і поліції перевіряють, як магазини, різні заклади дотримуються розпорядження міського голови "Про тимчасове призупинення роботи об'єктів загального користування"
Фото: Facebook сторінка департаменту
У Миколаєві співробітники мерії і поліції перевіряють, як магазини, різні заклади дотримуються розпорядження міського голови "Про тимчасове призупинення роботи об'єктів загального користування"

Про це повідомили в департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду і протидії корупції Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Особливу увагу приділено місцям з виготовлення і продажу продуктів харчування з кіосків, де санітарні заходи і до введення карантину були під питанням.

"Всі заклади громадського харчування та торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек, АЗС, безконтактних мийок для автівок і магазинів з кормами для тварин, повинні бути зачинені. Це допоможе попередити швидке розповсюдження коронавірусу COVID-19. Заклади громадського харчування можуть працювати лише "на винос" та доставку. На жаль, якщо великий бізнес дослухався до цієї рекомендації, то деякі маленькі точки продажу працюють, наражаючи містян на небезпеку. Ми провели попереджувальну роботу. Особливу увагу приділено тим кіоскам, де зазвичай великий потік людей, але апріорі можуть бути проблеми з санітарією: наливайки, закусочні, різноманітні "кебаби" та "курки гриль". Якщо всі вони не зачиняться, то їх будуть штрафувати. Треба розуміти, що від пильності кожного з нас зараз залежить те, як сильно місто постраждає від пандемії", - сказав директор департаменту Андрій Єрмолаєв.

З підприємцями, які не згорнули свою діяльність, проведені профілактичні бесіди та роздані пам'ятки з попередженням. У разі якщо вони не прислухаються, департамент ініціює звернення про розірвання договорів оренди з власниками, які не виконують вимог влади під час карантину. За порушення правил карантину та рішень органів місцевої влади передбачений штраф від 17 тисяч до 34 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві магазини не виконують карантинні обмеження і продовжують працювати.

Нагадаємо, що дружина директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергія Коренєва госпіталізована в Миколаївську обласну інфекційну лікарню після поїздки у Францію.

Крім того, в Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

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