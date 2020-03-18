В Днепре начали доставлять продукты одиноким и больным горожанам пожилого возраста

Бесконтактная доставка продуктов одиноким днепрянам пожилого возраста началась на территории города для ограждения от коронавируса

Фото: pixabay.com

Бесконтактная доставка продуктов одиноким днепрянам пожилого возраста началась на территории города для ограждения от коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра.

Сейчас всего есть более 10 тысяч пищевых наборов, первые из них поехали по адресам. Сейчас специалисты разрабатывают логистический маршрут между более 12500 больных и одиноких пенсионеров. Все они являются подопечными территориальных центров Днепра.

По словам Филатова, такая доставка "не имеет ничего общего ни с агитацией, ни с продвижением партийных или религиозных предпочтений".

В наборы входят крупы, макароны, хлеб. В дальнейшем должны быть включены продукты длительного срока хранения.

"Сейчас развезено около 600 продуктовых наборов для пожилых людей. Завтра - около 10 тысяч. Поэтому обращаюсь и к представителям крупного бизнеса: мы готовы получать любую помощь", - сказал Филатов.

Он также отметил, что для защиты наиболее уязвимой перед инфекцией COVID-19 категории населения объединились даже идеологические противники. С организацией транспорта для доставки проднаборов помогают местные предприниматели, поддержку оказывают представители различных конфессий и волонтеры.

Мэр Днепра сообщил, что накануне к нему обратились владельцы косметических производств, которые готовы помочь с поставками спиртового раствора в бутылках. Его будут раздавать горожанам.

Всего на противодействие распространению коронавируса Днепр выделил 98 миллионов гривен. За эти деньги закупили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ныне город ждет их поставку), а также средства дезинфекции, защитные костюмы, маски, медикаменты, ранцы для распыления обеззараживающих растворов.

Сейчас на обсервации находятся 44 человека на базе бывшего санатория Днепровского горводоканала. Тамошние помещения рассчитаны на 260 человек.

Отметим, в Днепропетровской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.

Кабмин запретил пассажирские перевозки между городами и массовые мероприятия.

17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.