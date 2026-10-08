На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців
На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопців. Трагедія сталася у Кролевецькій громаді, обставини загибелі дітей встановлюють правоохоронці
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Загалом упродовж минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів області. Окупанти застосовували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Внаслідок атак постраждали шестеро людей.
У Сумській громаді через влучання ворожого БпЛА травмувалися 46-річна жінка та двоє чоловіків віком 69 і 49 років. До медзакладів також звернулися дві жінки – 26 та 50 років, які постраждали 6 жовтня внаслідок удару безпілотника по багатоповерхівці.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 62-річний чоловік.
Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, автомобілі, об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
За фактами обстрілів слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Нагадаємо, ввечері 7 жовтня російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Загинули двоє людей. Ще четверо людей постраждали, зокрема двоє дітей.