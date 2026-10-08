Росіяни завдали 970 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
Упродовж минулої доби російські війська завдали 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.
Російські військові здійснили 21 авіаудар по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі, Новомиколаївці, Новорозівці, Сергіївці, Новосолоному, Васильковому, Таврійському, Мирівці, Веселому, Одарівці, Заливному, Оріхову, Червоному Яру, Вільнянці, Преображенці та Микільському.
Також окупанти застосували 775 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV. Під ударом опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха та десятки інших населених пунктів області.
Крім того, зафіксовано один обстріл із реактивної системи залпового вогню по Запасному та 173 артилерійські удари по населених пунктах області.
Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 84 повідомлення про пошкодження.
Нагадаємо, протягом 7 жовтян окупанти майже 30 разів атакували територію Дніпропетровщини. Росіяни використовували дрони та артилерію. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, торгівельний павільйон.