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08 октября 2026, 08:14

Российский удар по Прилукам: 22 погибших, среди них пятеро детей

08 октября 2026, 08:14
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Фото: Национальная полиция
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В Прилуках на Черниговщине всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на утро известно о гибели 22 человек, среди них пятеро детей. Еще 54 человека травмированы, в том числе семеро детей.

Во время спасательной операции чрезвычайники спасли 15 человек, среди них – одного ребенка.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

Работы на месте удара продолжаются.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. Было известно о 18 погибших.

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