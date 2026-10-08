Российский удар по Прилукам: 22 погибших, среди них пятеро детей

Фото: Национальная полиция

В Прилуках на Черниговщине всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на утро известно о гибели 22 человек, среди них пятеро детей. Еще 54 человека травмированы, в том числе семеро детей.

Во время спасательной операции чрезвычайники спасли 15 человек, среди них – одного ребенка.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

Работы на месте удара продолжаются.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. Было известно о 18 погибших.