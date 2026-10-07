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07 октября 2026, 11:10

В Прилуках из-за удара РФ поврежден газопровод: город частично без газа

07 октября 2026, 11:10
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Фото: ГСЧС Черниговщины
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В результате ночной российской атаки по Прилукам на Черниговщине поврежден газопровод среднего давления. Поэтому более 18 тысяч жителей города временно остались без газоснабжения

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко, передает RegioNews.

По его словам, специалисты "Газсетей" проверяют сети и оборудование, чтобы как можно быстрее возобновить подачу газа.

Также Федоренко сообщил о гибели работницы Группы "Нафтогаз" в результате удара по многоквартирному дому в Прилуках.

"Продолжается разбор завалов. Наши местные предприятия предоставляют необходимую технику и людей для поисково-спасательных работ", – отметил он.

Напомним, этой ночью оккупанты массированно атаковали Украину. Под ударами оказались Киев и 12 областей Украины. Одной из главных целей россиян была энергетическая инфраструктура.

Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. Пока известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей.

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