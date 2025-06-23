На Черниговщине автомобиль сбил на блокпосту нацгвардейца
Вчера утром, 22 июня, в Черниговской области легковой автомобиль наехал на бойца НГУ, который нес службу на блокпосту. Военнослужащего госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
По данным дела, 71-летний водитель легковушки Volkswagen Passat при проезде блокпоста в направлении Чернигова не выполнил требования дорожного знака "Стоп-контроль" и требования правоохранителей об остановке транспортного средства.
Во время объезда бетонных конструкций пенсионер наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.
"В результате происшествия военнослужащий получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", ― говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Киеве пьяный спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту.