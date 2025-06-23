На Черниговщине автомобиль сбил на блокпосту нацгвардейца

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Вчера утром, 22 июня, в Черниговской области легковой автомобиль наехал на бойца НГУ, который нес службу на блокпосту. Военнослужащего госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По данным дела, 71-летний водитель легковушки Volkswagen Passat при проезде блокпоста в направлении Чернигова не выполнил требования дорожного знака "Стоп-контроль" и требования правоохранителей об остановке транспортного средства.

Во время объезда бетонных конструкций пенсионер наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

"В результате происшествия военнослужащий получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", ― говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.