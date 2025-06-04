Скандал у Києві: нетверезий спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту

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У столиці повідомили про підозру 23-річному киянину, який напав на військовослужбовця Національної гвардії під час несення служби на блокпосту

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вночі 1 червня на одному з блокпостів при в’їзді до Києва під час комендантської години.

Поліцейські зупинили автомобіль із водійкою, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Разом із нею в машині був нетверезий пасажир, який під час перевірки поводився агресивно.

У відповідь на законні дії правоохоронців він вдарив військовослужбовця Нацгвардії, що перебував на службі.

За даними слідства, підозрюваний є професійним спортсменом, який займається бойовими мистецтвами.

Наразі йому повідомлено про підозру. Чоловіку світить до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині водій замість поїхати на ВЛК — травмував військового ТЦК.