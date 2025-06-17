В Чернигове женщина-водитель сбила на переходе 13-летнего ребенка

фото: Нацполиция

Авария произошла сегодня, 17 июня, на улице 1-й танковой бригады в Чернигове. Подростка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По данным следствия, водительница автомобиля Dodge Dart не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехала на 13-летнего парня.

"В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно, за рулем находилась 39-летняя жительница Чернигова. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.