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17 червня 2025, 14:20

У Черкасах водій BMW збив 81-річного велосипедиста: чоловік помер у лікарні

17 червня 2025, 14:20
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Смертельна аварія сталася 16 червня близько 11 години на вулиці Смілянській у Черкасах

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, 47-річний чоловік, допустив наїзд на велосипедиста похилого віку.

Постраждалим виявився 81-річний місцевий житель. Він їхав на велосипеді, коли потрапив під колеса легковика. Чоловіка з численними травмами госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати його не вдалося, у лікарні пенсіонер помер.

На місце події виїжджали слідчі, які задокументували всі обставини інциденту та опитали учасника ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють повну картину подій, зокрема, перевіряють технічний стан транспортного засобу та аналізують відео з камер спостереження, якщо такі є.

Раніше повідомлялося, у Харкові жінка збила двох пенсіонерок: одна потерпіла загинула на місці.

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