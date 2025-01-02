На Чернігівщині під колеса потяга потрапила людина

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ДТП сталася вчора ввечері, 1 січня, поблизу залізничної станції у Бахмацькій громаді. Потерпілого чоловіка ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.

За матеріалами слідства, 45-річний чоловік йшов вздовж залізничної колії, а в попутному напрямку по колії рухався потяг, який його переїхав.

"Внаслідок зіткнення потерпілий зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині, поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха Фастівського району, потяг переїхав 22-річного хлопця. Він загинув на місці події.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня на залізничній станції "Калинів" Самбірського району Львівської області поїзд на смерть збив 51-річного чоловіка.