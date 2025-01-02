На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
Трагедія сталася вчора, 1 січня, поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха Фастівського району. Хлопець загинув на місці події
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
За попередньою інформацією, близько 13:00 потяг сполученням "Київ-Варшава" наїхав на юнака, який перебував на залізничних коліях. Про інцидент повідомив черговий по станції.
"Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, 24 грудня на залізничній станції "Калинів" Самбірського району Львівської області поїзд на смерть збив 51-річного чоловіка.
Раніше повідомлялося, що 16 грудня на Харківщині 13-річна дівчинка потрапила під потяг. Дитина була у навушниках.