На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер

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Трагедія сталася вчора, 1 січня, поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха Фастівського району. Хлопець загинув на місці події

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За попередньою інформацією, близько 13:00 потяг сполученням "Київ-Варшава" наїхав на юнака, який перебував на залізничних коліях. Про інцидент повідомив черговий по станції.

"Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, 24 грудня на залізничній станції "Калинів" Самбірського району Львівської області поїзд на смерть збив 51-річного чоловіка.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня на Харківщині 13-річна дівчинка потрапила під потяг. Дитина була у навушниках.