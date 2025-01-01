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01 січня 2025, 17:50

Під Луцьком легковик на смерть переїхав жінку, яка лежала на дорозі

01 січня 2025, 17:50
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася вчора ввечері, 31 грудня, у селі Дерно Луцького району. Місцева мешканка загинула на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.

Слідчі встановили, що близько 22:00 автомобіль BMW наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги. За кермом легковика перебував 36-річний водій.

"Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено — це 46-річна місцева мешканка", — йдеться в повідомленні.

Водій автівки був тверезий. Правоохоронці зʼясовують усі обставини аварії. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, 30 грудня в Івано-Франківській області сталася моторошна ДТП, яка забрала життя п'яти молодих людей, найстаршому з них було 20 років.

смерть слідство авто Волинська область аварія смертельна ДТП
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