На Черкащині легковик врізався у вантажівку: водій загинув, пасажирів ушпиталили

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Смертельна ДТП сталася 31 грудня на трасі поблизу села Велика Яблунівка Черкаського району. Внаслідок аварії є загиблий та постраждалі, серед них – 16-річний хлопець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

За матеріалами слідства, близько 18:00 на автодорозі сполученням "Київ - Знам’янка" водій легковика Daewoo Sens перевищив швидкість і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN.

"49-річний керманич легковика загинув на місці аварії. Його пасажирів, 42-річну жінку та 16-річного хлопця, з травмами госпіталізували до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня у селі Дерно Луцького району автомобіль BMW на смерть переїхав жінку, яка лежала на дорозі.