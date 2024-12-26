На Львівщині поїзд на смерть збив людину

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Трагедія сталася у вівторок ввечері, 24 грудня, на залізничній станції "Калинів" Самбірського району. Місцевий житель загинув на місці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 20:10 потяг сполученням "Київ-Чоп" наїхав на 51-річного мешканця Самбірського району.

"Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування. Машиністу поїзда загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вранці 15 грудня у селищі Запитів Львівського району поїзд на смерть збив 54-річного чоловіка.

Раніше в Дубенському районі на Рівненщині під колесами поїзда загинула 70-річна пенсіонерка.