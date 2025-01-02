На Черниговщине под колеса поезда попал человек

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ДТП произошло вчера вечером, 1 января, у железнодорожной станции в Бахмачской общине. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.

По материалам следствия, 45-летний мужчина шел вдоль железнодорожного пути, а в попутном направлении двигался переехавший его поезд.

"В результате столкновения пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Киевской области, вблизи железнодорожного переезда в поселке Глеваха Фастовского района, поезд переехал 22-летнего парня. Он погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 24 декабря на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района Львовской области поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину.