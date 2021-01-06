Влада Тернополя відмовилися вводити локдаун з 8 січня: подробиці

У місті скасування локдауну пов'язали зі зменшенням кількості заражених коронавірусом

У місті скасування локдауну пов'язали зі зменшенням кількості заражених коронавірусом

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Влада Тернополя не буде вводити жорсткі карантинні обмеження в період січневого локдауну. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив мер міста Сергій Надал, пише RegioNews з посиланням на відео, яке оприлюднене в Youtube.

У місті скасування локдауну пов'язали зі зменшенням кількості заражених коронавірусом, зокрема зі зниженням рівня захворюваності серед педагогів.

"6 січня в Тернополі відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді", - йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради.

Наголошується, що згідно з даними, протягом останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності COVID-19, зате кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, які перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом коронавірусна інфекція, і практично відсутні хворі серед дітей та працівників навчальних закладів.

Своєю чергою Надал розповів, що згідно з рішенням комісії, у місті не будуть вводити додаткові обмеження.

"Враховуючи це, комісія ухвалила рішення не погіршувати з 8 січня карантин і не вводити ніяких додаткових обмежень. На території Тернопільської громади будуть діяти лише ті протиепідемічні заходи, які були ухвалені раніше", - сказав він.

Таким чином, з 11 січня, в усіх тернопільських школах продовжиться навчання - учні молодших класів будуть відвідувати уроки у звичайному режимі, а школярі 5-11 класів - відповідно до змішаної форми навчання. Суб'єктам господарювання рекомендується не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ виступив проти скасування локдауну.