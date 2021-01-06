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06 січня 2021, 16:47 12

Мер Чернівців не вважає, що узурпував всю владу в місті

06 січня 2021, 16:47 12
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Посадовець наголосив, що це не означає, що ці люди будуть працювати постійно
Посадовець наголосив, що це не означає, що ці люди будуть працювати постійно
Фото з відкритих джерел
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Міський голова Чернівців Роман Клічук не вважає, що він узурпував владу у місті, призначивши чотирьох заступників та маючи секретаря міськради і склад виконкому, які є представниками його політичної команди.

Про це мер Чернівців Роман Клічук розповів в ексклюзивному інтерв’ю RegioNews.

"Це не є узурпацією. Ми йшли у владу як менеджери і насправді ми в "Єдиній альтернативі" зібрали найкращих менеджерів. Тому я дякую за довіру всім фракціям – так, я отримав довіру від них на те, що я хочу втілити свої зміни, вони дали мені це право. Це ж не команда депутатів чи комісій. Це - просто виконавці", - пояснив він.

Клічук додав, що кожний директор чи кожний управлінець підбирає людей тих, з якими комфортно, а не за партійними квотами.

"До цього часу це були партійні квоти, когось нав’язували… Ну я не розумію, як може керівник працювати з нав’язаними людьми, а не з тими, з якими зручно. Я взяв на себе відповідальність провести зміни, і, звісно, мені комфортніше з тими, кого я знаю", - додав мер Чернівців.

Посадовець наголосив, що це не означає, що ці люди будуть працювати постійно: "Все одно ми всі разом будемо моніторити – що вони роблять, як вони роблять. Якщо вони будуть не на своєму місці – будемо змінювати".

Водночас він не назвав співпрацю з іншими наявними фракціями коаліцією.

"Ну, коаліція – то у Верховній Раді, тут – просто більшість", - резюмував мер Чернівців.

Нагадаємо, 23 грудня Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.

Україна Чернігів мер опозиція Клічук Роман
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