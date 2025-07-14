фото: поліція Черкащини

Водія, який наїхав на пішохода і втік з місця ДТП на Черкащині, затримали поліція

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Смертельна ДТП сталася ввечері 12 липня у селі Іркліїв, що в Золотоніському районі Черкаської області. Близько 21:30 на вулиці Центральній водій легкового автомобіля виїхав на узбіччя, де збив 74-річного чоловіка. Постраждалий помер від отриманих травм ще до приїзду швидкої допомоги.

За попередніми висновками слідства, за кермом перебував 38-річний чоловік, який на момент інциденту був у стані алкогольного сп’яніння. Після наїзду на пішохода він не зупинився та покинув місце події, намагаючись уникнути відповідальності.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу водія. Його затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури фігуранту вже оголошено підозру.

Наразі слідчі дії тривають. Чоловіку інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України, зокрема за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, та залишення місця ДТП. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, смертельне ДТП на Харківщині: водій загинув на місці.