Смертельне ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
На Харківщині сталась ДТП на автодорозі. На жаль, внаслідок аварії загинула людина
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Аварія сталась 10 липня на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". Водій ВАЗ під час обгону на зустрічній смузі руху зіткнувся з вантажним автомобілем МАН. Внаслідок ДТП 47-річний водій легковика загинув на місці.
Правоохоронці розпочали росзідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, раніше на Черкащині сталась ДТП з двома авто. 30-річний водій Renault Megan виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 51-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водія ВАЗу госпіталізували.
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