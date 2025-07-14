фото: Телеграм/Труха

Рух трасою між Дніпром і Нікополем тимчасово ускладнено через пожежу

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На трасі Дніпро–Нікополь спалахнула вантажівка, що спричинило значне ускладнення руху на ділянці дороги. З місця події піднялися густі клуби чорного диму, які були помітні за кілька кілометрів, що одразу привернуло увагу водіїв і місцевих жителів.

Пожежа виникла поблизу виїзду з Нікополя. Через інцидент на дорозі утворився масштабний затор. Водії змушені були зупинитися, оскільки продовжувати рух у цих умовах було небезпечно.

Наразі точна причина займання вантажівки встановлюється. На місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією пожежі та забезпеченням безпеки руху. Водіям радять враховувати затримки та планувати маршрути з урахуванням цієї аварійної ситуації.

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