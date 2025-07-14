11:22  14 июля
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 16:25

В Черкасской области водитель сбил 74-летнего пешехода и скрылся: мужчина погиб на месте

14 июля 2025, 16:25
Читайте також українською мовою
фото: полиция Черкасской области
Читайте також
українською мовою

Водителя, наехавшего на пешехода и скрывшегося с места ДТП в Черкасской области, задержала полиция

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в селе Ирклиев, расположенном в Золотоношском районе Черкасской области.

ДТП в Черкасской областиДТП в Черкасской области

Согласно предварительным выводам следствия, за рулем находился 38-летний мужчина, на момент инцидента находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на пешехода он не остановился и покинул место происшествия, пытаясь уйти от ответственности.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность водителя. Он был задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Золотоношской окружной прокуратуры фигуранту уже объявлено подозрение.

Следственные действия продолжаются. Мужчине инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины, в том числе по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека и оставлению места ДТП. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Ранее сообщалось, смертельное ДТП в Харьковской области: водитель погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП задержание алкоголь Черкасская область розыск авария погибший
Горит грузовик на трассе Днепр–Никополь: клубы черного дыма видны в нескольких километрах
14 июля 2025, 14:59
В Тернопольской области водитель Renault въехал в VoIkswagen, пострадали три человека
14 июля 2025, 13:29
Ножом в живот за старые обиды: на Одещине во время ссоры мужчина ранил односельчанина
14 июля 2025, 13:13
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель мотоцикла погиб на месте
14 июля 2025, 17:15
В Харьковской области в результате обстрела БпЛА погибла женщина, ранены 10 человек: полиция обнародовала кадры
14 июля 2025, 17:07
В Украине будет новый премьер: что о ней известно
14 июля 2025, 17:03
Хакеры украли 4 миллиона гривен со счетов предприятий Украины
14 июля 2025, 16:46
К 14 годам тюрьмы приговорили коллаборанта, который помогал россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне
14 июля 2025, 16:15
С известного онлайн-казино взыскали почти 3 млрд грн
14 июля 2025, 15:55
В Карпатах нашли мертвым 25-летнего туриста из Днепра
14 июля 2025, 15:45
Стало известно, кто возглавит Минобороны вместо Умерова
14 июля 2025, 15:42
В Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей
14 июля 2025, 15:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »