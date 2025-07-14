фото: полиция Черкасской области

Водителя, наехавшего на пешехода и скрывшегося с места ДТП в Черкасской области, задержала полиция

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в селе Ирклиев, расположенном в Золотоношском районе Черкасской области.

Согласно предварительным выводам следствия, за рулем находился 38-летний мужчина, на момент инцидента находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на пешехода он не остановился и покинул место происшествия, пытаясь уйти от ответственности.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность водителя. Он был задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Золотоношской окружной прокуратуры фигуранту уже объявлено подозрение.

Следственные действия продолжаются. Мужчине инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины, в том числе по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека и оставлению места ДТП. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Ранее сообщалось, смертельное ДТП в Харьковской области: водитель погиб на месте.