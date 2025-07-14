На Тернопільщині водій Renault в’їхав у VoIkswagen, постраждало троє людей
ДТП з потерпілими зареєстрували поліцейські 13 липня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними правоохоронців, в неділю, 13 липня, близько 12:40 житель Зборівської територіальної громади, керуючи автомобілем Renault Clio, при виїзді із Теребовлі допустив зіткнення з автомобілем VoIkswagen Golf, який рухався попереду.
До лікарні за меддопомогою звернулися троє пасажирів з VoIkswagen Golf. Двом потерпілим медики надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання, а 10-річну дівчинку госпіталізували.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі поліцейські встановлюють причину ДТП.
Нагадаємо, на Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув.
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