На Тернопільщині водій Renault в’їхав у VoIkswagen, постраждало троє людей

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, в неділю, 13 липня, близько 12:40 житель Зборівської територіальної громади, керуючи автомобілем Renault Clio, при виїзді із Теребовлі допустив зіткнення з автомобілем VoIkswagen Golf, який рухався попереду.

До лікарні за меддопомогою звернулися троє пасажирів з VoIkswagen Golf. Двом потерпілим медики надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання, а 10-річну дівчинку госпіталізували.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі поліцейські встановлюють причину ДТП.

Нагадаємо, на Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув.