У Черкасах чоловік напав і пограбував пенсіонера просто на вулиці
16 червня стався напад на пенсіонера просто на вулиці В’ячеслава Чорновола
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
Потерпілий звернувся на спецлінію 102 і повідомив про грабіж. На виклик оперативно прибула слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції разом з працівниками карного розшуку.
Поліцейські одразу розпочали низку заходів для встановлення та затримання зловмисника. Завдяки швидким діям правоохоронців особу підозрюваного вдалося оперативно ідентифікувати та затримати.
Наразі чоловік перебуває під вартою, триває подальше розслідування справи.
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