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18 червня 2025, 12:05

Молодик ударив жінку в центрі Кропивницького: поліція відкрила провадження

18 червня 2025, 12:05
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фото: Телеграм/Труха
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У центрі Кропивницького стався резонансний інцидент - молодик вдарив жінку просто у громадському місці

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Подія трапилася 17 червня в одному з міських скверів. Відео, на якому зафіксовано момент нападу, швидко поширилося соцмережами.

Як повідомила речниця обласної поліції Віталіна Бевзенко, правоохоронці вже встановили особу нападника. Ним виявився мешканець області 2003 року народження. Його дії кваліфікували як хуліганські, відповідно до частини першої статті 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає кілька видів покарання. Зокрема, правопорушнику загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років.

Розслідування триває. Поліція встановлює всі обставини інциденту та причини, що могли стати поштовхом до агресивної поведінки молодика.

Раніше повідомлялося, військовий з Кіровоградщини заявив про побиття та знущання у підрозділі.

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напад Побиття хуліганство Кропивницький поліція кримінальна справа
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