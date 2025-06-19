В Черкассах мужчина напал и ограбил пенсионера посреди улицы
16 июня произошло нападение на пенсионера прямо на улице Вячеслава Чорновила
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.
Потерпевший обратился на спецлинию 102 и сообщил о грабеже. По вызову оперативно прибыла следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции вместе с работниками уголовного розыска.
Полицейские сразу начали ряд мер по установлению и задержанию злоумышленника. Благодаря оперативным действиям правоохранителей личность подозреваемого удалось быстро идентифицировать и задержать.
В настоящее время мужчина находится под стражей, продолжается дальнейшее расследование дела.
Напомним, молодой человек ударил женщину в центре Кропивницкого: полиция открыла производство.
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