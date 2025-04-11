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11 квітня 2025, 14:48

У Черкасах водій авто збив дитину: хлопчика госпіталізували

11 квітня 2025, 14:48
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фото: Національна поліція
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У Черкасах водій збив дитину, поліція розпочала кримінальне провадження

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 10 квітня близько 14:30 на вулиці Благовісній у Черкасах.

41-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на малолітнього, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Десятирічний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині легковик збив жінку з семирічною дочкою.

Раніше на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Мати, на жаль, померла в реанімації. Поліція затримала водія.

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