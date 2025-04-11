У Черкасах водій авто збив дитину: хлопчика госпіталізували

фото: Національна поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 10 квітня близько 14:30 на вулиці Благовісній у Черкасах.

41-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на малолітнього, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Десятирічний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині легковик збив жінку з семирічною дочкою.

Раніше на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Мати, на жаль, померла в реанімації. Поліція затримала водія.