У Черкасах водій авто збив дитину: хлопчика госпіталізували
У Черкасах водій збив дитину, поліція розпочала кримінальне провадження
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася 10 квітня близько 14:30 на вулиці Благовісній у Черкасах.
41-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на малолітнього, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Десятирічний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Львівщині легковик збив жінку з семирічною дочкою.
Раніше на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Мати, на жаль, померла в реанімації. Поліція затримала водія.
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